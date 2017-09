Edelhert rukt op richting provincie Utrecht

Boswachter Jaël Bergwerff van Staatsbosbeheer in Gelderland heeft een blog geplaatst over de komst van de edelherten naar het Renkumse Beekdal. Hindes waren er al een tijdje, nu zijn er dus ook sporen van de mannetjes gevonden. Maar Utrecht moet niet te vroeg juichen, stelt Bergwerff: „Ze zitten voorlopig nog niet in Rhenen, denk ik.”



De haven bij Wageningen is namelijk niet het enige obstakel op hun route. „Er zijn nog wel wat obstakels te nemen voor ze bij de oevers van de Nederrijn zijn. Er ligt nog een spoorlijn en de N225 van Renkum naar Wageningen. Met name voor die laatste is een passage gewenst om de herten veilig over te kunnen laten steken. Maar ook de spoorlijn zou met een passage veiliger zijn. We bekijken als Staatsbosbeheer wat de vervolgstappen zijn en denken zelf dat er in de Renkumsepoort plaats is voor vijftien tot twintig edelherten.”