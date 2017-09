Edo schildert uit de losse pols insecten op servies

Wordt Edo van Rijkom (49), die in een atelier werkt dat dagbesteding biedt aan mensen met een verstandelijke beperking, de nieuwe Marjolein Bastin of Janneke Brinkman?

Het zou zomaar kunnen. De door hem op servies geschilderde insecten, die sinds kort verkocht worden in de winkel van Abrona in Zeist, hebben er kwaliteit genoeg voor.

Een libelle, vlieg, nachtvlinder, sprinkhaan, luis, lieveheersbeestje, kever, vlinder, wesp, bij en een mier. Allemaal even kleurrijk en speels. Edo laat trots zijn ontwerpen zien, die op kopjes, schoteltjes en bakjes prijken.

,,Ik had insecten gebruikt in een schilderij. Toen vroegen ze me of ik de insecten wilde tekenen”, vertelt Edo vanaf zijn tekentafel bij het atelier van Abrona in Huis ter Heide. ,,Ik heb eerst een letterbord gemaakt met alle insecten. Daarna ging ik ze kleiner tekenen.”

Met ‘transfers’, een soort plakplaatjes, kan hij de insecten op de kopjes, schoteltjes en bakjes plakken, waarna deze er in de oven op worden gebrand. Echt handwerk dus, met een schitterend resultaat. ,,Het is voor het eerst dat een cliënt de ontwerpen maakt voor servies”, vertelt Laura Guldemeester, de begeleider van Edo. ,,We hadden altijd wel servies, met boerderijdieren erop, maar dat werd extern gemaakt. We gaan kijken of dit loopt. We maken het op maat, voor zowel particulieren als bedrijven. Als een bedrijf 2.000 kopjes wil met Edo’s insecten erop, dan maken we dat.”

Kleurrijk en speels

Abrona heeft al meer dan 40 jaar een atelier. Er zijn 40 cliënten die er als dagbesteding creatief aan de slag zijn. Bij Abrona worden diverse producten gemaakt, zoals schalen, kannen, schilderijen en kaarten. De ontwerpen zijn vaak, net als die van Edo, kleurrijk en speels. Guldemeester: ,,Wij waren een van de eerste ateliers in Nederland dat met kunst bezig was.”