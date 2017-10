Eef Stiekema voert VVD-lijst aan in Houten

De leden van de VVD zijn akkoord gegaan met de kandidaatstelling van Stiekema door het plaatselijke partijbestuur. Stiekema gaat daarmee de kandidatenlijst aanvoeren, waarvan verder bekend is dat zittend wethouder Herman Geerdes een plek als lijstduwer inneemt. Geerdes is ook kandidaat voor een post als wethouder in een volgend college van burgemeester en wethouders.

Stiekema was al een paar jaar commissielid toen hij in 2010 gemeenteraadslid werd. Sinds 2014 is hij fractievoorzitter van de VVD. De leden hebben verder het verkiezingsprogramma ‘VVD Thuis in Houten' vastgesteld. De partij zet voor de komende periode onder meer in op lastenverlaging en wil een impuls geven aan het groenonderhoud in de gemeente. De definitieve VVD-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt op 29 november vastgesteld.