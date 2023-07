Een autovrij Brusselplein is een zegen voor iedereen: ‘Automobilisten hebben hier niks te zoeken’

Poes met kittens gered van treinspoor bij station Veenendaal: ‘Eén kitten miste al een pootje’

Reizigers en medewerkers van de dierenambulance van Woudenberg hielden zaterdag hun adem in op station Veenendaal - de Klomp: een moederpoes met vier kittens liep daar over het treinspoor. Eén kitten was al geraakt door een trein. ,,Oh help, wat nu?”