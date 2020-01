Een babypanda? Kassa voor China!

Het park heeft met de China Wildlife Conservation Association (CWCA) afgesproken voor de eerste worp 500.000 euro over te maken naar de instelling, zegt directeur Robin de Lange. ,,Daarvan wordt het leefgebied van de reuzenpanda’s in China verbeterd en wordt wetenschappelijk onderzoek naar de soort betaald.” De Rhenense panda's paarden twee keer tweeënhalve minuut. Als Wu Wen inderdaad drachtig blijkt te zijn, dan kostte het pandapleziertje de dierentuin 100.000 per minuut.

Extra bezoekers

Het is te hopen dat de panda's elkaar leuk blijven vinden . Een tweede worp is namelijk aanzienlijk goedkoper, daarvoor hoeft het park 'slechts’ 200.000 euro over te maken. Die bedragen komen bovenop de één miljoen dollar (800.000 euro) die het park jaarlijks overmaakt aan de CWCA in ruil voor het lenen van de dieren. De Lange maakt zich geen zorgen om de extra kosten die de jonge dieren met zich mee kunnen brengen. ,,Ze trekken ook extra bezoekers naar ons park.” Bezoekers van Ouwehands kunnen vier jaar genieten van eventuele nazaten van Wu Wen en Xing Ya. Daarna moet hun kroost verhuizen naar China.

Verbouwing is niet nodig bij gezinsuitbreiding

Per worp kan meer dan één jong worden geboren, maar het is uitzonderlijk als meer dan één jong het op de lange termijn overleeft. Ouwehands hoeft bij gezinsuitbreiding het pandaverblijf niet te verbouwen. Bij de bouw is al rekening gehouden met eventuele kroost. Zo is er een kraamkamer en dierenkliniek bij het verblijf.



Ook is een slaapvertrek ingericht voor de verzorgers, die daar tijdens de paring al hebben geslapen. Daarnaast is het verblijf voorzien van veertig camera’s, zodat de dieren dag en nacht van alle kanten in de gaten kunnen worden gehouden.