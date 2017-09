Een bakkie doen bij De Arm en daarna het koppie meenemen

De kleine werfkelder aan de Oudegracht lijkt meegenomen in een tijdmachine. Tussen antieken meubels serveert een mevrouw in een 19de-eeuwskostuum allerlei soorten thee. Maar tussen alle oude voorwerpen hangt ineens een beamer die zelfgemaakte films projecteert op de muur. En als de serveerster even naar de wc gaat, komt ze er in een spijkerbroek weer uit.

De werfkelder is de locatie van stichting Gullie, een samenwerkingsverband tussen mensen uit heel verschillende werkvelden. Ze hebben hun krachten gebundeld om samen een broedplaats te creëren voor nieuwe ontwikkelingen, trends, producten en diensten. ,,We willen kennis overbrengen door middel van amusement. Ons doel is om mensen in gesprek te brengen die elkaar misschien helemaal nog niet kennen”, vertelt Wilma Paalman (50) nu ze haar spijkerbroek weer aan heeft. Ze is actrice en voert veel projecten uit bij stichting Gullie.

Theater

Paalman maakt een kopje Chinese thee en tijdens de zeven minuten die de thee moet trekken vertelt ze wat de stichting allemaal onderneemt: cursussen, workshops, muziek, quizzen, en af en toe transformeert de kelder in een scriptorium: een Escape Room 3.0, waarbij de code van een kluis gekraakt moet worden. En dat is nog maar een kleine greep uit het aanbod. ,,Het loopt van theater tot taart”, zegt Paalman lachend.

De werfkelder waar de stichting nu in zit is knus, maar eigenlijk te klein om alles te behuizen wat de stichting onderneemt. De activiteiten moeten elkaar afwisselen. Daarom komt de stichting bij kringloop A.R.M in het pand. De theesalon is dan altijd open en daarnaast heeft het pand nog ruimte genoeg voor andere activiteiten.

Quote We delen een ideologie. We denken niet in hokjes, iedereen is welkom Wilma Paalman, stichting Gullie

De samenwerking met de kringloop voelde voor Paalman als een logische stap. ,,We hebben veel raakvlakken met kringloop A.R.M. We delen een ideologie; we denken allebei niet in hokjes. Iedereen is welkom.” De spullen van de kringloop worden het decor van de theesalon. ,,Dus als een bezoeker koffiedrinkt uit een heel mooi kopje, dan kan hij dat kopje kopen."