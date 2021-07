Een beetje zout, water en een kilo eikenprocessierups; Emile (27) maakt saus van Nederlands’ bekendste rups

Zoek de verschil­len: deze rups lijkt op de eikenpro­ces­sie­rups, maar is het niet

25 juni De gemeente krijgt veel meldingen binnen van bezorgde Leidenaren die de eikenprocessierups hebben gespot. Je weet wel, die jeukrups die in voorgaande jaren bij veel wandelaars voor brandende ogen heeft gezorgd. Van de gedachte dat die weer in Leiden rondkruipt worden we dus best kriebelig. Gelukkig stelt Gemeente Leiden ons grotendeels gerust. Het gaat in veel gevallen om een ongevaarlijke look-a-like: de spinselmot.