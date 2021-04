Een croissant plus een tompouce: Utrechtse bakker komt met ‘oranjecomprouce’ voor Koningsdag

Stormloop op vaccinatie­af­spra­ken na 22.00 uur: komende week geen plek meer te krijgen

20 april Vanaf morgen worden er ook in de avonduren coronavaccins gezet in de Utrechtse Jaarbeurs. Wie in aanmerking komt voor een prik kan dan tot 23.45 uur terecht. Of daar wel animo voor is? Een hoop, zegt de GGD Regio Utrecht: „Het feit dat we de komende 1,5 week tot ’s avonds sluitingstijd vol zitten zegt wel iets.”