Een croissant plus een tompouce: Utrechtse bakker komt met ‘oranjecromprouce’ voor Koningsdag

Horecaba­zen staan te springen om terrassen te openen: 'We zijn blij met alle kleine beetjes’

20 april Als het aan het kabinet ligt, is een bezoek aan een terras per 28 april weer mogelijk. De meeste ondernemers in de horeca zien het, ondanks alle beperkingen wel zitten. ,,Zo gauw het mag, gaan we van start.’’