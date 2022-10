Eén draai maar en het is warm... Lisanne voert een mentaal gevecht over de herfstkou

Column ‘Sorry’ dacht Lisanne tijdens het snorkelen in Thailand

Al snorkelend bij een van de vele eilanden die Thailand rijk is, moest ik denken aan de T-shirts van mijn Utrechtse studentenhandbalclub. Als ik aan de beurt was om de tenues te wassen, hield iedereen zijn adem in. De hoofdkleur van onze club was oorspronkelijk helderrood, maar door het gebrek aan wastalent presteerde ik het om daar bleekroze van te maken.

30 september