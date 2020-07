Een droom die uitkomt: ondanks zijn rolstoel staat Thom (24) tóch bovenop de Dom

Deze nieuwe, Biltse school is niet alleen duurzaam, maar ook corona­proof: ‘De lucht wordt heel vroeg gefilterd’

18:03 De duurzaamste, mooiste en gezondste school van onze regio staat in De Bilt. De Regenboog is zelfs in staat om opgewekte restenergie aan de wijk te leveren. De luchtventilatie is bovendien volledig coronaproof en niet onbelangrijk: het is een mooi gebouw.