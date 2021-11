Een eigen woning? Geen schijn van kans voor deze dertigers: ‘Voor de gewone Utrechter geen plek meer’

Robin: ‘Kopen is niet te doen’

Robin van Gils (29 jaar, lerares) woont sinds vier jaar in een woongroep bij het Wilhelminapark: de Antoniushof (een oud ziekenhuis). Ze deelt de wc’s, douches en keuken. Er is een gedeelde woonkamer, en zelf beschikt ze over één ruime kamer plus een slaapkamer. ,,We wonen met z’n zevenen. Het is geen studentenhuis, iedereen kiest er bewust voor om hier te wonen, mede vanwege het sociale aspect. Het is een fijne manier van samenleven, echt een soort familie”, vertelt de docente.