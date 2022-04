Een familielid bellen? Dat is door het slechte bereik in dit dorp bijna onmogelijk

Wie in de omgeving van de Donderberg in Leersum woont, weet er alles van. Bewoners kennen haarfijn de plekken in huis waar hun mobiele telefoon in elk geval nog een klein streepje bereik heeft. ,,Maar het gebeurt ons regelmatig dat we met familie uit Wolvega bellen en dat de verbinding plotseling wordt verbroken”, zegt het echtpaar Nijtmans. ,,En dat is heel vervelend.”