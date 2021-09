Eén gewonde bij schietpartij in Leidsche Rijn, man vlak voor middernacht op straat neergeschoten

Bewoners­groep stapt uit overleg met Zeist over windmolens: ‘Burgerpar­ti­ci­pa­tie is schijnpar­ti­ci­pa­tie’

13 september ,,Burgerparticipatie in Zeist is schijnparticipatie. Je bent een figurant in een toneelstuk waarover je uiteindelijk niks te zeggen hebt.’’ Die conclusie trekt Hans Bastianen van De Groene Driehoek, een werkgroep van inwoners, die met de gemeente in gesprek was over de toekomst van de A12-spoorzone, tussen Odijk en Zeist.