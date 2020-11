Een haarscherp en levensgroot hologram van jezelf voor na je dood: Marnix en André maken het ook voor jou betaalbaar

Taakstraf voor Hassan (25) die als jihadstrij­der naar Syrië wilde afreizen

14:50 De 25-jarige Hassan van der V. uit Utrecht is door de rechtbank veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en een taakstraf van 200 uur. De man wilde in 2017 afreizen naar Syrië om zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie. Zijn doel was om mee te doen aan de gewapende jihad, aldus de rechtbank.