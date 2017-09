Eén jaar na de inval alFitrah: nog steeds geen vervolging

Vandaag is het precies een jaar geleden dat de FIOD met veel machtsvertoon een inval deed bij de salafistische moskee alFitrah in Utrecht. Nog steeds is het niet duidelijk of de organisatie vervolgd gaat worden voor financiële steun aan terroristische organisaties.

Het is zes uur in de ochtend en de zon moet nog opkomen als rechercheurs van de FIOD op 8 september 2016 met een kettingzaag de deur van het gebouw aan de Pahud de Mortangesdreef in de Utrechtse wijk Overvecht openzagen om zich toegang te verschaffen tot het pand.

Als de rechercheurs binnen zijn, rijdt een aantal vrachtwagens het terrein op. Het is een cruciale dag in het onderzoek dat luistert naar de naam Steenbrasem. Ook op elf andere plekken in het land worden invallen gedaan. Onder meer bij een moskee in Tilburg en in de woningen van de bestuursleden van de betrokken organisaties.

Imam

Volledig scherm Imam Suhayb Salam van de alFitrah-moskee spreekt tijdens een commissievergadering. © Marnix Schmidt De invallen komen na jaren onderzoek van de FIOD samen met het Openbaar Ministerie, naar de financiële gangen van alFitrah en enkele andere organisaties van de familie Salam. Centraal staan imam Suhayb Salam, zijn broer Ammar van de SOS-stichting en vader Ahmed Salam, die aan het hoofd staat van de As-Sunnahmoskee in Tilburg.



De Syrische familie Salam predikt het salafisme, een fundamentalistische en dogmatische stroming binnen de islam. Salafisten streven ernaar te leven zoals de profeet Mohamed dat ook deed. Vader Salam staat bekend als een van de meest gezaghebbende salafistische imams in Europa. Zelf zegt de familie Salam niets fout te doen.

Terroristische hoek

Maar de inlichtingendienst AIVD houdt de familie al jaren nauwlettend in de gaten. Ze vermoedt dat de familie geld witwast dat ze ontvangen uit terroristische hoek. Een van de aanwijzingen hiervoor is het feit dat alFitrah geld ontving van de International Islamic Charity Organization (IICO). Dit is een liefdadigheidsinstelling uit Koeweit die intensief samenwerkt met organisaties die door de Amerikaanse overheid op de sanctielijst zijn geplaatst wegens steun aan de terroristische organisatie Al-Qaida.



Bekend is dat alFitrah al jaren geld inzamelt om haar activiteiten te financieren. Zo wil alFitrah het pand waarin de organisatie is gevestigd, kopen voor een bedrag van 1,7 miljoen euro.

Bank

Het onderzoek van Justitie en de FIOD startte nadat ABN Amro, waar de familie Salam bankiert, een melding deed bij de Financial Intelligence Unit. Het was de bank opgevallen dat een bedrag van tonnen, overgemaakt vanuit Koeweit, vrij snel weer contant was opgenomen. Dat gebeurde meerdere keren.



Ook stuurden de verdachten geld naar landen als Jordanië, Syrië, Libanon en Oekraïne. Justitie sluit niet uit dat het geld dat de familie Salam heeft doorgestuurd terecht is gekomen bij terroristische strijdgroepen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm © ANP

Suhayb Salam verklaarde eind juli 2017 dat het geld contant was opgenomen omdat er anders rente bij zou komen. En rente is ‘haram’, ofwel verboden volgens de islam. Het geld dat verstuurd werd naar het buitenland was voor ‘goede doelen’.

Salam beroept zich tijdens de verhoren met justitie op het feit dat de International Islamic Charity Organization niet op de sanctielijst van de Amerikaanse overheid staat. ‘Ja’, geeft hij toe, ‘er komt geld uit Koeweit, maar dat is allemaal transparant.’

Artikelen

Het AD heeft regelmatig geschreven over de nauwe banden die Salam onderhoudt met hoge geestelijken van de organisatie die Al-Qaida zou ondersteunen.Zo komt Sheikh Dr. Khaled Al Otaibi, een geestelijke die is verbonden aan de organisatie die terroristen zou steunen, regelmatig naar Utrecht. Hij is ook een van de oprichters van het bedrijf International Financial Investments BV, dat staat ingeschreven op het adres waar ook alFitrah staat ingeschreven. Dit bedrijf heeft pogingen gedaan het pand te kopen.

Quote Ik verwacht op korte termijn geen nieuwe ontwikkelingen in dit onderzoek Marieke van der Molen van het Openbaar Ministerie De verhalen die het AD heeft geschreven over de familie Salam zijn door de rechercheurs van het OM en de FIOD uitvoerig bestudeerd. Ook een artikel uit Trouw in 2013 wordt zeer nadrukkelijk gelezen en is aanleiding voor vragen. In dat artikel wordt beschreven dat de SOS-stichting van Ammar Salam geld inzamelt voor humanitaire hulp aan Syrië, maar ondertussen banden onderhoudt met terroristische groeperingen in het noorden van dat land. Een van de leiders van die strijdgroepen zou bovendien warme relaties hebben met vader Ahmed Salam.

Computers

Voor het onderzoeksteam is het moeilijk te achterhalen wat er precies is gebeurt met het geld dat over de wereld is gestuurd. Het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan het onderzoeken van alle informatie uit de computers die in beslag zijn genomen. Dat werk is tijdrovend en complex. „Al onze onderzoeken duren nu eenmaal lang”, zegt Marieke van der Molen van het OM. „Ik verwacht op korte termijn ook geen nieuwe ontwikkelingen in dit onderzoek.”

Bovendien is in dit onderzoek lang niet alles wat het lijkt. Bij de inval bij alFitrah troffen de rechercheurs tientallen enveloppen met contant geld aan. Pas na enige tijd bleek dat dit de donaties waren van gelovigen voor het offerfeest van dat jaar. Toen dat eenmaal duidelijk was, kreeg alFitrah het geld ook weer snel terug. De computers die in beslag zijn genomen kregen ze pas maanden na de inval terug.

Financiële problemen

Volledig scherm Spullen van de alFitrah-moskee worden in beslag genomen. © GinoPress B.V. Inmiddels is alFitrah in grote financiële problemen gekomen. De organisatie heeft een huurachterstand van 100.000 euro en de rechter besloot vorige week in een vierde kort geding dat alFitrah het pand binnen vier weken moet verlaten. Tegen die beslissing is alFitrah in beroep gegaan.



Ondertussen doet ook de gemeente Utrecht nog onderzoek naar de islamitische lessen die alFitrah geeft aan haar volgelingen. De gemeente is bezorgd dat de leerlingen door deze lessen met hun rug naar de samenleving komen te staan.

Strafzaak

Advocaat Anis Boumanjal, die Suhayb Salam in deze strafzaak bijstaat, stoort zich aan de lange duur van het onderzoek en waarbij het Openbaar Ministerie voor de bewijsvoering vooral de krant schijnt te gebruiken. „Vooralsnog is er geen begin van bewijs te vinden voor witwassen of het financieren van terrorisme. Als men na zo’n lange periode met wat krantenartikelen zwaait, dan ontstaat de perverse drang om het onderzoek niet langer serieus te nemen.’’