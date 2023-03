Eén jaar oorlog in Oekraïne: hoeveel vluchtelingen zijn er nu eigenlijk in Utrecht? (En 4 andere vragen)

Met video Anna (32) vluchtte een jaar geleden uit Oekraïne: ‘Wat ik wil en móet uitstralen: optimisme’

Met de laatste ‘survival train’ van die dag vluchtte Anna (32) na het uitbreken van de oorlog met haar moeder en zoontje vanuit Charkov naar het westen. In Utrecht biedt ze sindsdien Oekraïners een huiskamer waarin zij elkaar ontmoeten en steunen. Nu staat ze ook aan de wieg van ‘Remember together’ in de Utrechtse Jaarbeurs; een landelijke herdenking van de Russische invasie, vrijdag een jaar geleden. Dit is het verhaal van Anna en haar vlucht.