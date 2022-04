Een jaar was poes Messi vermist en toen dook ze ineens weer op: ‘Kan het bijna niet geloven’

Poes Friedo raakte spoorloos in het Duitse Bremen en werd gevonden in Utrecht: ‘Nog nooit eerder gezien’

Legde poes Friedo te voet 314 kilometer af vanuit de Duitse plaats Bremen, of liftte ze gratis mee met een vrachtwagen tot in Utrecht? Bea Keijzer van Huisdierenmeldpunt Utrecht zag nooit eerder een vermiste kat van zó ver weg in Utrecht verschijnen.

17 maart