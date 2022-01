Eén keiharde knal en ‘n seconde later vliegen 20 koeien van boer Henk door de stal: ‘Verschrikkelijk beeld’

Twintig van de koeien van boer Henk van der Wind (61) uit Maarsbergen vlogen, na een enorme mestexplosie in zijn stal, létterlijk door de lucht. Zoon Reijer (33) stond pal naast de ontploffing en zag hoe de beesten met volle vaart in de mestput werden gestort. Van der Wind kan nog steeds nauwelijks bevatten wat er is gebeurd. ,,Die eerste aanblik, verschrikkelijk.”