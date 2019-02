Een kijkje achter de schermen bij de finale van The Voice: staande ovaties oefenen en Utrechter Dennis wint

Politiek achter de schermen Lot van Hooijdonk gaat door, maar loopt voortaan op eieren

8:53 Het viel de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) donderdagavond laat ‘rauw op haar dak’: de complete oppositie zei tijdens een spoeddebat over het Uithoflijndebacle het vertrouwen in haar op. Haar lot ligt voortaan in handen van de coalitie (met een krappe meerderheid) en dat is een hele kwetsbare positie. Het wordt op eieren lopen.