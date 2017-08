‘Een millimeter naar links of rechts en ik had het niet na kunnen vertellen’

Een millimeter. Dat was afgelopen zaterdagavond het verschil tussen leven en dood voor een 31-jarige man uit Breda. Op een verjaardagsfeestje in Utrecht werd hij zomaar in zijn nek gestoken. Door een verwarde buurman die er niet meer had mogen wonen, vindt hij.

De Bredanaar praat moeilijk. Het mes dat van achteren in zijn nek werd gestoken en er bijna aan de voorkant weer uitkwam, heeft zijn stembanden geraakt. Hij raspt en kucht. ,,Maar ik kan het gelukkig nog navertellen.’’

De zaterdagavond begon vrolijk. Met zijn vriendin was het slachtoffer op een verjaardag van een vriendin in studentenflat Casa Confetti op De Uithof. ,,We hadden een lekkere maaltijd gegeten op het dakterras en gingen terug naar haar appartement, omdat het frisser werd. In haar woning stond ik in de keuken even te bellen, de voordeur was nog open. Opeens voelde ik wat prikken, maar ik dacht dat iemand tegen me aanstootte. Tot het echt pijn ging doen.’’

Zijn vriendin zag dat de overbuurman naar binnen was gerend en op hem begon in te steken. ,,Volgens haar vijf keer, maar ik heb vier steekwonden. Drie op mijn schedel, en één in mijn nek.’’

De dader bleef daarna als vastgenageld in de deuropening staan. ,,In gevechtshouding, met het mes boven zijn hoofd. Zijn ogen waren zwart, die man was duidelijk in de war.’’

In de kamer stonden de zeven vrouwen die ook op het feestje waren, te gillen. ,,Ik kon twee dingen doen: naar binnen gaan en hopen dat hij verder niks zou doen of hem naar buiten proberen te werken. Dat laatste heb ik gedaan. Ik gaf hem een duw, hij stapte naar achteren en ik kon de voordeur dichtdoen.’’

‘Bel de politie’, werd er daarna geroepen. ,,Ik voelde het bloed uit de wonden stromen en het kwam ook uit mijn neus en mond naar buiten. Het was net een aflevering van CSI. ‘Doe maar een ambulance’, kon ik nog net zeggen. Ik dacht op dat moment dat ik het niet zou overleven.’’

Ambulancebroeders

De politie was snel ter plekke, zes man pakten de verdachte overbuurman op, waarna de ambulancebroeders hem naar het UMC konden brengen. ,,Ik bleef bij kennis en hoorde dat de specialisten overwogen mijn hele hals open te maken. Uiteindelijk werden er eerst foto’s gemaakt en daarna is afgewacht hoe het zou gaan. De dader had een vuil mes gebruikt, dus de wond dichtmaken was geen optie.’’

Wonder boven wonder mocht hij zondagavond alweer naar huis. ,,De chirurg vertelde mij dat een millimeter naar links of rechts fataal had kunnen zijn. Ze konden door de wond de halsslagader zien. Als die was geraakt, was ik er vermoedelijk niet meer geweest.’’

Nu zit hij thuis en moet rust houden. Spreken gaat moeizaam, een deel van zijn gezicht ‘hangt’ omdat een zenuw is geraakt. Angst? ,,Dat moet blijken. Ik ben nog niet de straat op geweest.’’

Maar boos is hij zeker. ,,Ik heb gelezen dat die man eerder heeft geslagen en gespuugd. En twee weken eerder heeft de politie hem al een keer van zijn bed gelicht. Schandalig dat hij toen niet verplicht is opgenomen. Waarom moeten er in Nederland eerst slachtoffers vallen voor er wordt ingegrepen.’’

Psychische problemen

De politie wil bovengenoemde zaken hangende het onderzoek niet bevestigen. Bij studentenhuisvester SSH was bekend dat de 28-jarige overbuurman psychische problemen had, vertelt woordvoerder Roeland Kreeft. ,,Samen met politie en gespecialiseerde hulpverlening hebben we geprobeerd ervoor te zorgen dat hij er op een goede manier kon wonen. Dat het zou leiden tot deze nachtmerrie, konden we niet voorzien.’’

Dat de man twee weken eerder van zijn bed is gelicht, wist de SSH ook. ,,Maar niet tot in detail waarom dat is gebeurd. Het is aan politie en hulpverlening om daarmee te dealen, die hebben er meer verstand van. Duidelijk is wel dat we er nu alles aan doen om te zorgen dat de man niet meer terugkeert. Want wat er is gebeurd, is traumatisch geweest. Niemand wil hem daar nog op de gang tegenkomen.’’

Dinsdag werd bekend dat het voorarrest van de 28-jarige Utrechtse verdachte is verlengd met 14 dagen. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag.