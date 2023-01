Een op de vijf mensen heeft probleem bij poepen, deze arts helpt je: ‘Sommigen gaan de deur niet meer uit’

Deal over flexwonin­gen voor vluchtelin­gen en statushou­ders in Houten, toch kan project nog steeds stranden

De onderhandelingen waren uiterst ingewikkeld en verliepen stroef, maar partijen zijn het dan toch eens geworden over de financiering van het project Essenkade in Houten. Dat voorziet in de opvang van 100 kansrijke vluchtelingen en 150 spoedzoekers, jongeren en statushouders. Zij worden gehuisvest in flexwoningen op het terrein bij het voormalige bedrijfspand van het Utrechts Nieuwsblad.

28 januari