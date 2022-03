Eén persoon gewond bij ernstig ongeluk in Nieuwegein

Enter heeft meer nodig dan een verfbeurt, het moet dé plek voor jongeren worden in Houten

Jongerencentrum Enter moet wat het welzijnswerk in Houten betreft dé centrale ontmoetingsplek worden voor de jeugd in het dorp. Maar vóór het gemeentebestuur een slordige zeven ton investeert in noodzakelijk groot onderhoud willen burgemeester en wethouders eerst de vraag beantwoord zien of straks wel voldoende jongeren hun weg naar Enter weten te vinden.

