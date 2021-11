Een primeur: in Utrecht mogen handhavers en toezichthouders voortaan een hoofddoek of keppel op

Eerste gedoneerde boom geplant in Leersum na vernieti­gen­de valwind

Leersum is woensdag begonnen met het herstel van de gevolgen van de valwind afgelopen zomer. Op twee plekken is dat herdacht met het planten van bomen en het overhandigen van een cheque, bijeengebracht door sporters. Bij de valwind gingen achthonderd bomen in het openbare gebied om.

10 november