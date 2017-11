Een sneu geval van een vlag

Vier stadsdichters gieten verjaardag Culemborg in poëzie

9:06 Vier stadsdichters staan in Culemborg in de startblokken. Zij geven ter ere van de 700ste verjaardag van Culemborg als stad zowel alledaagse als bijzondere gebeurtenissen weer in poëzie. Vanavond worden René van Loenen, Eric Jansen, Harmen Holwerda en Marco Houtschild aan de Culemborgers gepresenteerd in de bibliotheek in het monumentale Elisabeth Weeshuis.