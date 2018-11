Één toilet voor zestig kinderen, een muizenplaag en een lekkend dak: deze basisschool wacht al twaalf jaar op renovatie

„Start met renoveren, en laat ons veilig leren, start met renoveren, nu meteen”, zingen 240 kinderstemmetjes. Alle leerlingen van de basisschool in Driebergen-Rijsenburg kregen deze ochtend, gehuld in warme jassen, mutsen en handschoenen, les op het schoolplein. „De gemeente laat ons in de kou staan; we moeten nog steeds wachten op renovatie van het gebouw”, licht schoolvader Thomas Verhiel toe. „Bovendien maakt het niet uit of de kinderen binnen of buiten de school les krijgen: door het kapotte klimaatsysteem in het gebouw is het binnen net zo koud als buiten.”