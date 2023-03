Een trio of toch liever een kwartet? Speciale speeddate-avond in Utrecht

Zijn collega's spelen de nieuwste plaatjes, maar Dj Mees Javois draait ‘gewoon’ nineties muziek

De 15-jarige dj Mees Javois uit Veenendaal gaat naar eigen zeggen ‘erg lekker’. In 2021 won hij Kunstbende Utrecht. In 2022 deed hij dat opnieuw en behaalde hij ook landelijk de tweede plek. Hij ontwikkelt zich steeds meer en maakt meters in het muzieklandschap. Ook mocht hij een kijkje nemen in de studio bij mede-Veenendaler Nicky Romero.