Een vermist kind of een overval in de buurt: Burgernet krijgt app met veel meer mogelijkheden

uit-tip Podimo organi­seert vierdaags ‘podcast­fes­ti­val’ in Park Lepelen­burg: bekende hostst nemen live op

Goed nieuws voor podcastliefhebbers: het podcastbedrijf Podimo organiseert 21 tot en met 24 september een podcastfestival in Park Lepelenburg in Utrecht. Tijdens ‘Podimo at the Park’ gaan bekende podcasts live opnemen in het park. Daarnaast kunnen fans vragen stellen aan de ‘podcasthosts’.