Een wonder: hoe moeder To na 56 jaar alsnog de laatste rustplaats van haar dode baby Dominique vond

Nooit kon To Hammann (79) het pijnlijke verlies van haar baby Dominique een plek geven. De baby werd direct na zijn geboorte in het Antoniusziekenhuis in Utrecht bij de moeder weggenomen en begraven op een onbekende plek in ongewijde aarde. Om To rust te geven, voor zij sterft, zijn zoon Marcel en dochter Wendy op zoek gegaan naar de begraafplaats van Dominique.