Eerbetoon aan overleden Little Richard: rock ’n’ roll vanaf de Domtoren

DE GOUDEN POLLEPEL Asperges van restaurant Hagenouw, we kunnen niet anders dan slobberen en smullen

16:00 Deze krant beoordeelt wekelijks een restaurant in de regio. Maar nu even niet. Met het oog op het coronavirus laat recensent Marco Bosmans het zich thuis smaken. De Gouden Pollepel bestelt, beproeft en beoordeelt, onbevooroordeeld. Dit keer: restaurant Hagenouw in Utrecht