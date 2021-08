Eerste Afghaanse vluchtelingen aangekomen bij opvanglocatie in Huis ter Heide

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) opende eerder op de dag de locatie in Huis ter Heide, omdat een opvanglocatie in het Groningse Marnewaard, die al in bedrijf was, vol zit. Daar verblijven momenteel 491 Afghaanse evacués.

Het is onduidelijk hoe lang de vluchtelingen in Huis ter Heide zullen blijven. Ook is niet duidelijk hoeveel Afghanen er in totaal naar de opvanglocatie zullen komen. Het COA verwacht dat er pas in de nacht van maandag op dinsdag nieuwe vluchtelingen zullen arriveren.

,,We blijven verder zoeken naar andere tijdelijke en structurele locaties”, aldus het COA. Het Walaardt Sacré Kamp wordt beschikbaar gesteld door Defensie. Om 16.00 uur geeft het COA een persconferentie over de opvanglocatie in Huis ter Heide.

Inzameling kinderkleding

Vlak na de aankomst van de Afghaanse evacués zijn inwoners van Huis ter Heide onder leiding van buurtbewoner Pauline Meijer een initiatief gestart om spullen in te zamelen voor de vluchtelingen. Het gaat hierbij vooral om kinderkleding.

De Afghanen zijn gevlucht sinds de Taliban de macht hebben gegrepen in Afghanistan. Het gaat om tolken en personeel van de Nederlandse ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kaboel.

In februari vorig jaar werden er tijdelijk coronapatiënten opgevangen in het Walaardt Sacré Kamp.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.