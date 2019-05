Eerste American Football damesteam in Utrecht: ‘Vrouwen in de sport worden vaak gezien als schattig’

Zelf noemt ze American Football een ‘showsport’ en ook wel ‘ruig’. Een rondje Google levert Amerikaanse filmpjes op waar in korte broekjes en sport-bh’s gehulde vrouwen elkaar onderuit halen en tegen elkaar aan beuken. „Het ziet er heftig uit, maar het is een eerlijke en duidelijke sport met veel regels”, vertelt Kanessa. „Het is eigenlijk een soort ‘landje-pik’, een team heeft vier pogingen om 10 ‘yards’, ofwel stukken grond, te veroveren.” En dat ondergoed waarin de vrouwen sporten, gaan we dat ook zien in de Nederlandse polder? Nee, lacht Kanessa. „In Amerika hebben de vrouwen inmiddels leggings aan in plaats van bikinibroekjes en in Nederland trainen we gewoon in sportkleding.”