Eerste City Huiskamerfestival boordevol muziek, dans en theater

City Huiskamerfestival is een nieuw evenement waarbij er voor bezoekers een culturele route is langs dans, muziek en andere optredens in de binnenstad. Het tweedaagse festival is gratis te bezoeken en in en rondom City worden zaterdag kleine huiskamerachtige settings voor optredens gemaakt.

Binnenstadmanager Hildegard Assies kijkt met plezier uit naar de eerste editie: ,,We willen dat bezoekers zich thuis gaan voelen in de City. Daarom een gezellig festival om te ontmoeten en te ontspannen. Even nagenieten van de laatste zonnestralen. Kies een plek, pak een stoel of kussen en geniet van de vele leuke optredens van zang, poëzie tot acrobatiek.’’

Quote Even nagenieten van de laatste zonnestralen. Kies een plek, pak een stoel of kussen en geniet Hildegard Assies, binnenstadmanager

Het evenement is onderverdeeld in drie pijlers: klein theater in diverse huiskamers door City heen, het Minifestival voor jongeren op het Stadsplein en De Langste Tafel in het kader van burendag.

Zowel zaterdag als zondag is er het Huiskamerfestival tussen 12.30-17.00 uur. Met pauzes vinden ieder kwartier korte muzikale voorstellingen plaats. Daarnaast zijn er op zondag diverse workshops, zoals yoga en handletteren.

Voor en door jongeren

Op zaterdag tot 23.00 uur is er een muziekevenement voor en door jongeren. Met singer-songwriters, livebands, hapjes, lokale biertjes van de Nieuwegeinse brouwerij Zevenstar, poëzieoptredens, 3D-printen en een buitenbios.

Om 16.00 uur krijgen vier Nieuwegeinse jongeren een eigen tegel op de Nieuwegeinse ‘Walk of Fame’ aan de Doorslag. Het zijn Noor Blaas (19), de tweeling Diego en Jeffrey van het Hof (17) en Jeffrey Rijdes (20). Ze kregen eerder dit jaar al een jongerenlintje vanwege hun voorbeeldfunctie voor andere jongeren. Toen werd ook een eigen tegel op de Walk of Fame beloofd. In de avond wordt een kleurrijke fietstocht georganiseerd waarbij het nieuwe Fietsnet Nieuwegein officieel in gebruik wordt genomen.

Op zondagochtend schuift een deel van de Nieuwegeinse inwoners aan voor een brunch midden in City tijdens de tweede editie van De Langste Tafel. Vorig jaar kwamen meer dan 150 Nieuwegeiners hierop af. Voor dit jaar zijn er 250 aanmeldingen. De brunch is er van 11.00 tot 13.00 uur.