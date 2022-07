Eerste fase versterking Lekdijk aangebroken: meerdere inrichtingen komende tijd getest

Op maandag 18 juli worden op twee plekken tussen de dorpskern Amerongen en boerderij De Ark het asfalt gefreesd en nieuw asfalt aangebracht. Ook de grasbetontegels worden aan de zijkanten vervangen. In de ene proefstrook komen geribbelde grasbetontegels langs de weg, in de andere worden gladde grasbetontegels aangebracht. Midden op het wegdek komt in het eerste proefvak een doorlopende rijloper, in de andere een geribbelde rijloper.