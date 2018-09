Eerste kaasfonduerestaurant opent deuren in Utrecht

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:22 Leerlingen van de Da Costaschool in Kanaleneiland steken vandaag de handen uit de mouwen in het Columbuspark tegenover de Vasco da Gamalaan. Samen met buurtbewoners, woningbouwverenigingen en organisaties uit Kanaleneiland verzamelen zij om 09.00 uur in het park voor een grote opruimactie. Naast het park zullen ook de omliggende straten zullen door de deelnemers onder handen worden genomen. De actie duurt tot 14.00 uur. Dit is de tweede opruimactie in Kanaleneiland dit jaar, eerder vond er eentje plaats in april.