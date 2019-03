Eerste krakers opgepakt bij politieactie in Zeist: nog niet iedereen geeft zich gewonnen

Aan de Krakelingweg in Zeist is een ontruimingsactie aan de gang bij een gekraakt pand. Nadat de krakers vorige maand een statement afgaven niet meer te vertrekken van de locatie, onderneemt nu de brand- en traangaseenheid (Bra Tra) van de politie actie om het terrein leeg te vegen. De eerste krakers zijn inmiddels in de kraag gevat.

Tijdens de actie die vanmorgen voor 08.00 uur begon zijn krakers de bomen rond het voormalige culturele centrum van Zeist ingevlucht. Daar hebben zij zich vastgeketend, om zo lang mogelijk te ontkomen aan verwijdering van het terrein. Dit laten zij aan het AD Utrechts Nieuwsblad weten.

De politie heeft de wijde omgeving van het onderkomen in de bossen rond de Krakelingweg afgezet. De ontruimingsactie is nog in volle gang, terwijl krakers met spandoeken proberen te ontkomen. ,,Helaas wilden de krakers niet vrijwillig vertrekken”, stelt de politie. Vorige week zijn er volgens de politie gesprekken met krakers geweest.

Kettingzaag

Een bulldozer is bezig geweest om een toegangsweg richting het kraakpand te maken. Krakers hebben namelijk diepe sleuven in de weg gemaakt, zodat er geen voertuigen overheen kunnen rijden. De brand- en traangaseenheid van de politie is met een kettingzaag in de weer om toegang te krijgen tot het gekraakte pand. Op het dak stonden twee krakers die een poederbrandblusser leeg spoten op leden van de Mobiele Eenheid. Deze zijn inmiddels met onderkoelingsverschijnselen van het dak af.

De politie heeft met een warmtebeeldcamera ontdekt dat een andere kraker zich heeft verschanst in een afgesloten kluis in het gekraakte pand. Deze is inmiddels eruitgehaald en heeft ademhalingsproblemen. Ook zitten er twee krakers in een boomhut, naast het pand.

Een van de aangehouden krakers is waarschijnlijk in aanraking gekomen met asbest en wordt nu vakkundig door de brandweer afgespoeld voordat hij wordt meegenomen door de politie.

Rechter

De krakers in het voormalige cultureel centrum SGI Nederland aan het Laantje Zonder Eind stapten eerder naar de rechter, om te voorkomen dat ze het pand in de loop van deze maand moeten verlaten. Maar zij moeten weg. Het centrum verscholen in het bos langs de Krakelingweg werd eind januari gekraakt.

‘Onacceptabel’

Het cultureel centrum is ruim een jaar geleden gekocht door de Maatschap LZE uit Werkhoven. LZE wil het gebouw slopen, om hier twee nieuwe gebouwen komen voor de opvang van ouderen met dementie en zware lichamelijke klachten neer te zetten. De krakers hebben heel andere plannen: ,,Wij willen hier een ‘mooie sociale culturele plek’ maken. Het is de zoveelste keer dat we uit huis worden gezet voor anti-kraak. Onacceptabel dat in de provincie nauwelijks ruimte is voor alternatieve manieren van leven.”

Eind vorige maand verbood de rechter ook al om een pand aan de Utrechtseweg te kraken. Hier houden particuliere beveiligers de omgeving al enkele weken in de gaten, om nieuwe kraakpogingen te voorkomen.