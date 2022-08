Eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland was buitengewoon in meer dan één opzicht: ‘Je kunt ‘t wel’

Of Johanna Westerdijk zich voelde ‘als een papegaai die bekeken werd’, toen ze op 10 februari 1917 werd benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Utrecht? Dat wilde de verslaggever van het Utrechts Nieuwsblad ruim veertig jaar na dato graag weten. Geen gekke vraag: Westerdijk – intussen was ze 74 jaar - was immers de allereerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland. Ze antwoordde ontkennend. ‘Ik kan me wél herinneren dat ’t hondenweer was die dag en dat de studenten drie rijen dik tegen de muur stonden’, zo staat te lezen in het UN van 21 februari 1957.