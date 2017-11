EET met je hart: samen eten is leuker dan alleen

EET met je hart had vandaag een feestelijke aftrap in restaurant Wilhelminapark. Tien ouderen werden er met busjes naartoe gereden en lieten symbolisch hun eenzaamheid de lucht in gaan door middel van hartjesballonnen. ,,Een simpel concept met een groot effect’’, aldus initatiefnemer Babs van Geel.

De ouderen zitten allemaal opgedoft aan tafel; gouden ringen, in pak of pantalon en bij sommige is zelfs de stropdas uit het stof gehaald. Meneer Hendericks ziet er ook netjes uit, maar draagt wel zijn gebruikelijke pet. Hij zit al vijf jaar bij stichting Met je hart, de organisatie die de campagne op heeft gezet. Hij is eenzaam. Zijn dochter heeft zich bijna vijf jaar terug van het leven beroofd en dat kan hij nog steeds niet verteren. ,,Ik sprak een halfuur voordat ze het deed nog met haar. Ik dacht dat het goed met haar ging.’’

Zeventien jaar eerder overleed zijn vrouw. Hij hield nog een dochter en twee zoons over, die geregeld tijd voor hem vrijmaken, maar ‘natuurlijk ook hun eigen leven hebben’. Door Buurtzorg kreeg Hendericks daarom contact met Met je hart, waardoor hij nu eens per maand een ontmoeting – een uitje mag het niet genoemd worden – met andere kwetsbare ouderen heeft. De rest van de maand krijgt hij eens per dag een halfuur bezoek van Buurtzorg, waar hij erg naar uitkijkt. Ook heeft hij iedere dag contact met een van zijn dochters en wordt hij door zijn zoon gebeld tijdens de borrel.

Taboe

Door het verhaal van meneer Hendericks lijkt het alsof hij het goed voor elkaar heeft, maar de dagen houden naast het bezoek van Buurtzorg nog veel uren over. Die brengt hij door op Facebook of achter de televisie. Volgens Van Geel is het voor de ouderen lastig om toe te geven dat ze alleen zijn of eenzame gevoelens hebben. Het is taboe en de mensen hebben trots.



Ook Lex Bakema geeft niet toe. Hij ziet zichzelf als vrijwilliger van de stichting en vraagt zelfs aan Babs of iedereen het wel naar zijn zin heeft. In werkelijkheid is hij zelf een van hen. Hij kwam bij de stichting dankzij een toevallige ontmoeting met Babs. ,,Ik zat in café Parkzicht toen Babs naar me toe kwam en zei: ‘Je zit daar helemaal alleen. Kom gezellig bij ons zitten.’’’ Dat leek hem wel wat en sindsdien is hij aangesloten bij Met je hart.



Volledig scherm V.l.n.r.: Ellie Bliek, Jos Nagtegaal-De Man en Corrie Stuy in restaurant Wilhelminapark. © Angeliek de Jonge

Wat Babs niet meteen zag, was hoe alleen meneer Bakema daadwerkelijk was. Hij zag het na de dood van zijn vrouw, met wie hij 25 jaar samen was geweest, even niet meer zitten. ,,Maar ik had de keuze tussen de trein of nog even doorzetten en koos voor het laatste.’’

Traan

Corrie Stuy wordt door Babs aangewezen als een van de meest eenzame mensen van het groepje. Ze geeft dat zelf niet toe, maar laat wel een traan als we het over haar overleden man hebben. ,,Daar wen je nooit aan. Zo ben je tig jaar samen en dan is hij binnen negen dagen weg’’, zegt ze. Maar ze gelooft er heilig in dat ze hem ooit weer terugziet. Hij beloofde het haar ook op zijn sterfbed.