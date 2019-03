Eigen zwemtijd voor lastige jongeren werkt, Den Hommel voorbeeld voor andere baden

Enorme politie­macht ontruimt kraakpand in bossen van Zeist

17:41 Met een ongekend grote politiemacht is vandaag een kraakpand in de Zeister bossen aan het Laantje Zonder Eind ontruimd. Naar schatting honderd agenten, ME’ers en leden van de Brand- en Traangaseenheid (BraTra) van de ME waren tot laat in de middag bezig om naar schatting tien krakers uit het voormalig boeddhistisch centrum SGI Nederland te halen.