Eigenaar Maarssens meubelbedrijf met noorderzon vertrokken, tientallen gedupeerden blijven bedrogen achter

Vandaag in Utrecht: Frans Bauer in TivoliVre­den­burg en Motorbeurs in de Jaarbeurs

6:44 De rechter doet vandaag uitspraak in de zaak van twee bejaarde Hagesteiners bij wie een drugslab op het erf werd gevonden. Tegen Corry (77) en haar man Herman (75) is vorige week door het Openbaar Ministerie tien maanden cel geëist. Corry's advocaat vroeg om vrijspraak. Het echtpaar zegt niks te hebben geweten van het drugslab, maar het OM denkt daar anders over.