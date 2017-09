Eigenaar verloren oorlogsbrieven terecht

Slachtoffer Veenendaalse kopschoppers: ‘Ik zie die van haat vertrokken gezichten nog voor me’

12:49 De broers uit Lunteren die Koningsdag vorig jaar in het centrum van Arnhem door een grote groep Veenendalers in elkaar werden geslagen, hebben nog veel last. Niet alleen lichamelijk, maar zeker ook psychisch. ,,Ik zie die van haat vertrokken gezichten nog steeds voor me’’, aldus de oudste, die zegt tussen de 25 en 30 klappen te hebben gekregen.