Eigenaren bloemenwinkel uit Leersum opgepakt in Turkije

45-jarige man had seks met demente vrouw: ‘Ze gaf toestem­ming’

17:35 Dat de 45-jarige Narish S. uit Utrecht seks had met een oudere, demente dame op haar kamer op de gesloten afdeling van een Utrechts verzorgingstehuis, ontkende hij niet. Maar strafbaar? ,,Nee, zij vroeg of ze aan mij mocht zitten. We gaven elkaar toestemming.''