Eigenaresse hond vlucht uit Nieuwegeins park na bijtincident met drie kinderen

Hondenliefhebbers en wandelaars in park Oudegein in Nieuwegein reageren geschrokken op een bijtincident in het park, waarbij een hond zondagmiddag drie kinderen beet. De politie is nog steeds op zoek naar de eigenaresse van de bijtende hond.

Het gaat volgens de politie om een jonge vrouw met lang stijl haar. Na het incident verdween ze richting de Nieuwegeinse wijk Fokkesteeg.

Volgens politiewoordvoerder Hans Meuleman is de bijtende hond ‘heel waarschijnlijk’ een rottweiler. ,,Hij liep los. Belangrijk is dat de eigenaar bekend wordt. Het heeft onze volle aandacht. Laat eigenaresse contact met ons opnemen, als ze zich herkent in dit verhaal.”

Rond half zes zondagmiddag gaat het mis in de speeltuin, die ligt aan de rand van een groot grasveld even ten noorden van de kinderboerderij. Het is niet helemaal duidelijk wat er is precies is gebeurd - de lezingen over de oorzaak lopen uiteen -, maar de hond bijt drie kleine kinderen in de leeftijd van 3 en 4 vier jaar. De drie kleintjes werden elk één keer gebeten en zijn door een dokter behandeld.

Muilkorf

De kinderen schrokken hevig toen ze gebeten werden en zetten het op een gillen. Meuleman: ,,Dat kan voor een hond ook weer een reden zijn om van schrik weer te bijten. Honden volgen hun instinct.We willen de hond onderzoeken en beoordelen. Dat kan leiden tot een muilkorf of een gedragstest.”

Het bijtinincident leidt tot boze reacties op sociale media. ,,Lekker asociaal om zomaar weg te gaan’’, stelt Yolanda Matzinger-Heijmansop de Facebookpagina van het AD. ,,Als volwassene gewoon doorlopen zonder je gegevens achter te laten, dat doe je toch niet’’, valt Mariska de Rover-Jacobs haar bij. Ook in het park reageren mensen, een dag later, met afkeuring en schrik. ,,Ik kan me heel goed voorstellen dat de ouders heel erg zijn geschrokken”, zegt één wandelaar. ,,Het is geen kleine hond.”

Geen speelgoed

Ilona (ze wil haar achternaam niet noemen) komt vier keer per dag met haar hond in het park Oudegein in Nieuwegein en zegt bijna alle honden en hun eigenaren te kennen. Maar ze tast in het duister over de hond die zondagmiddag laat drie kleine kinderen heeft gebeten. De Nieuwegeinse is met haar twee kinderen in de speeltuin. ,,Ik kom hier vier keer per dag. Ik laat de kinderen nooit alleen. Je moet de kinderen ook aanleren dat een hond geen speelgoed is. Een hond bijt als die iets niet wil, je moet een hond niet zo maar aanhalen.”

Volgens de gemeente Nieuwegein mogen honden in het gebied rond de speeltuin niet los lopen. Het is niet duidelijk of de gemeente nu strenger gaat controleren.