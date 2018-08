Eind van een tijdperk: laatste dieseltrein NS gaat met pensioen

VideoHet Spoorwegmuseum is de definitieve eindhalte van de Buffel, de laatste dieseltrein van NS. Nu ál het spoor waar NS over rijdt is voorzien van bovenleiding, is de dieseltrein overbodig geworden. Machinist Bernd Jan Kraan staat geëmotioneerd in de deuropening: „Dat was het dan. Het einde van een tijdperk.”

Ruim honderd mensen verzamelen zich even na twee uur op een perron aan de noordkant van het museum. Peter-Paul de Winter, hoofd Collecties van het Spoorwegmuseum, is zenuwachtig. Uiteraard komt de trein op tijd, maar ook hij is van het besef doordrongen dat dit meer dan een trein is die aan de collectie wordt toegevoegd. „Het is net als in 1958, toen het stoomtijdperk werd afgesloten met het binnenhalen van de laatste stoomlocomotief. Nu, zestig jaar later, sluiten we het dieseltijdperk hier af.”

De Winter haalt met de Buffel een youngtimer binnen. Een jonge oldtimer. „Zeg maar rustig een erg jonge youngtimer. Deze trein is in 1996 in dienst gekomen. Tweeëntwintig jaar geleden dus”, aldus De Winter. „Daarom wordt hij ook opgeslagen in ons depot. Pas over tien jaar of zo krijgt hij een plek in het museum.”

De trein is bekend geworden als het Kamperlijntje; de verbinding tussen Zwolle en Kampen. Daar hebben altijd boemeltjes gereden die aangedreven werden door dieselmotoren. Ook dat lijntje is nu voorzien van bovenleiding, dus de diesel is niet meer nodig.

Volledig scherm De laatste rit van "De Buffel" , de laatste dieseltrein van de NS. Publiek ziet op het perron van het Spoorwegmuseum de trein aankomen. Hij gaat nu de collectie in van het museum. © Foto Ruud Voest

De naam Buffel is overigens ontstaan na een prijsvraag. De Winter: „Vroeger was het altijd het treinpersoneel dat de namen bedacht. Bekende voorbeelden zijn de Kameel, Hondenkop, Blikken Tinus. De NS wilde het publiek meer betrekken bij de naamgeving van de treinen en zo ontstonden de prijsvragen. Ooit geweten dat de eerste dubbeldekkers Bison heetten?” Bekende andere namen zijn Koploper, Wadloper en Sprinter. Zelfs de gewraakte Fyra had al een bijnaam: Albatros.

De Buffel is volgens De Winter in meerdere opzichten bijzonder. Zo is het een van de laatste treinstellen die in Nederland door een eigen team van mensen is ontworpen en ontwikkeld. „Tegenwoordig besteden we dat uit. Niet dat alle treinen vroeger ook in Nederland werden gebóúwd, maar ontworpen wél.”

Als het moment van de officiële overdracht is aangebroken, dient zich onverwacht iemand aan die de geestelijk vader van de Buffel mag worden genoemd. „Ik was destijds hoofd van het team dat de trein heeft ontworpen,” vertelt Nanne Kalma niet zonder trots. „Ik vind het leuk dat ik mag meemaken dat deze trein nu het museum in rijdt.”

En dan start machinist Bernd Jan Kraan de motoren weer. Nog één keer op en neer voor de foto. Terwijl de conducteur een laatste ronde doet door de trein – hij noemt het ‘leeg lopen’ – sluit Kraan de deur. Regels zijn nou eenmaal regels. Geen pottenkijkers op de bok tijdens de rit. Hij weet dat de trein nog regelmatig gebruikt gaat worden. „Ik ben machinist van het eerste uur op de Buffel. Ze mogen me er ’s nachts voor wakker maken als ze een machinist nodig hebben.”