Einde aan leegstand en afgeplakte etalages Het Rond? Houten en vastgoedbedrijf gaan ‘licht laten branden’

Houten wil winkelleeg­stand aanpakken, desnoods met dwang: ‘Onderne­mers hebben niks aan lege straten’

Om de razendsnel oplopende leegstand in het oude gedeelte van winkelcentrum Het Rond in Houten te beteugelen, overweegt de gemeente eigenaar Altera te verplichten leegstaande panden in elk geval tijdelijk op te vullen.

2 november