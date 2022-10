Einde nadert voor altijd populaire dorpsdiepvries in Zijderveld: ‘Doet pijn, maar het gaat niet langer’

Column Toen Wittevrou­wen nog ‘klein Manchester’ was, kostte een hele straat één ton (en niet een studio van 10 m2)

Als oudere inwoners van Wittevrouwen onder elkaar zijn, wordt er lustig tegen elkaar opgeboden: voor hoe weinig heb jij je woning destijds gekocht? Er gaan bedragen over de tafel waar je tegenwoordig een autootje voor kunt kopen. In guldens. Die gesprekken hebben steevast achter gesloten deuren en gordijnen plaats. Want inmiddels gaat het snoeven met enige gêne gepaard. Niemand wil jongeren de ogen uitsteken. Voor je het weet staan ze “BOOMER!” brullend aan je voordeur te rammelen.

26 oktober