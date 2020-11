Eindelijk! Binnenkort kan iedereen pandajong Fan Xing in Ouwehands bewonderen

8 kilo

Fan Xing verblijft sinds zijn geboorte met zijn moeder Wu Wen in een kraamhol in het binnenverblijf van de panda’s. In die tijd is het dier gegroeid van piepklein naar een beer van ongeveer 8 kilo en heeft hij ook leren lopen. Eind september kwam de panda voor het eerst uit het kraamhol om de aangrenzende verblijven achter de schermen te verkennen.

Nu lijken moeder en jong er klaar voor om samen het grotere verblijf te betreden, waar zij dan ook zichtbaar zullen zijn voor bezoekers. ,,We zijn ontzettend benieuwd hoe moeder Wu Wen terugkeert naar haar binnen- en buitenverblijf. Zal ze zomaar naar buiten stappen met Fan Xing in haar kielzog? Of kiest het tweetal ervoor om eerst nog even op hun gemak binnen te wennen aan hun nieuwe omgeving? Fan Xing is een ondernemende reuzenpanda, dus alles is mogelijk”, aldus Marcel Boekhoorn, eigenaar van Ouwehands Dierenpark.