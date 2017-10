Eindelijk bouwer gevonden voor 300 woningen in Houten-Zuid

Na vele jaren van juridisch bakkeleien kan de bouw van 300 woningen tussen De Grassen en De Tuinen in Houten-Zuid dan toch beginnen. De gemeente gaat daarvoor in zee met bouwbedrijf Jansen uit Wijchen.

De bouwgronden in het hartje van Houten-Vinex waren jarenlang in eigendom van projectontwikkelaar Megahome, ook uit het oosten des lands. Vorig jaar ging dat bedrijf failliet.

De gemeente noemde het ‘lastig zaken doen’ met Megahome, en oordeelde zelfs dat de ontwikkelaar een ‘stoorzender’ was bij het invullen van de laatste nieuwe wijken in Houten-Zuid. De ontwikkelaar liet zeker tien jaar in het ongewisse wanneer de bouw zou beginnen in de Hofstad III, zoals de betreffende locatie heet.

Curator

Niet alleen in Houten, maar ook op veel andere plaatsen in het land beschikte Megahome over grond. Daardoor was de afwikkeling van het faillissement voor de curator een uiterst ingewikkelde puzzel.

Houten beriep zich wat De Grassen betreft op de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Die voorziet erin dat bouwgrond bij verkoop eerst aan de gemeente moet worden aangeboden. De gemeente kan dan vervolgens de regie over de woningbouw in eigen hand houden.

Screening

De curator kwam met het verzoek om de grond aan Jansen te mogen verkopen. Na screening van deze projectontwikkelaar, is de gemeente daarmee akkoord gegaan. Volgens wethouder Herman Geerdes zijn er met dit bouwbedrijf aanvullende afspraken gemaakt over het aantal sociale huurwoningen dat gebouwd moet worden en de eisen op het gebied van duurzaamheid (‘nul op de meter’).

Eind volgend jaar is er zicht op hoeveel woningen er precies worden gebouwd, en hoe deze eruit komen te zien. Geerdes verwacht dat dan ook de eerste huizen in de verkoop gaan.

Oplevering

Na de Grassen-Noord, zoals de wijk nu wordt aangeduid, blijven er nog slechts enkele gebieden in Houten-Zuid over om te ontwikkelen. Geerdes denkt, dat het nog zeker 5 jaar duurt voordat de laatste woningen in Houten-Vinex worden opgeleverd.