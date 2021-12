Eindelijk een échte kans voor jongeren die op eigen geboortegrond willen blijven: ‘Goed voor de dorpen’

Niet zo zonnig begin van het jaar: Vakantie­beurs Utrecht afgelast

De oplaaiende coronacijfers treffen opnieuw verschillende beurzen en congressen in het land. Ook de Vakantiebeurs in Utrecht kwam met niet zo’n zonnig bericht: de Vakantiebeurs, die van 12 tot en met 16 januari 2022 zou plaatsvinden in de Jaarbeurs in Utrecht, is opnieuw afgelast.

2 december