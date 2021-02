Eindelijk een volle zaal: honderden bezoekers naar proefevenement in Utrecht

Het is het eerste proefevenement van Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de publieksevenementensector en de overheid, waar wordt onderzocht hoe grote evenementen veilig kunnen plaatsvinden in coronatijd.

Maandag staat er een zakelijk congres gepland, dat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) zal openen. Daar zijn mensen uit de evenementensector voor uitgenodigd om te praten over de toekomst van hun sector. Volgende week zaterdag volgt een voorstelling van cabaretier Guido Weijers, ook in het Beatrix Theater. Verder staan twee voetbalwedstrijden met 1500 supporters op de rol, twee evenementen in de Ziggo Dome in Amsterdam en twee buitenfestivals in Biddinghuizen.